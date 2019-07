Milan, si continua a trattare con la Juve per Demiral

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan non molla Merih Demiral. Secondo quanto riporta Sky Sport, starebbe continuando la trattava fra Milan e Juventus per l’ex Sassuolo. I bianconeri però valutano il ragazzo come pezzo importante della propria squadra con Sarri che lo ha schierato nel secondo tempo del match contro il Tottenham di ICC.