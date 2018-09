L'analisi a trecentosessanta gradi dei problemi della nostra Nazionale: nel corso del TMW News si parla delle nuove difficoltà degli azzurri di Mancini. E dell'incapacità di fare passi avanti. Nel corso di questa edizione spazio anche all'intervista a Claudio Nassi, ex ds di Fiorentina...

TMW News - Processo alla Nazionale. Per ora solo passi indietro

L'Italia di Mancini: la crisi parte dalla bacheca. Zero tituli per troppi

Milan e Juve, Tuchel non rinuncia a Rabiot: "È essenziale per il PSG"

Milan, il sogno per la regia è Leandro Paredes dello Zenit

Juve, per Marcelo la dirigenza vuole sfruttare la strategia CR7

TOP NEWS Ore 17 - L'Inter non molla Modric. Milan, sogno Paredes

Frosinone-Palermo, i ciociari non rischiano la A: penalizzazione in arrivo

CONI, no ai ripescaggi col parere contrario del presidente Frattini

Frattini: "Serie B resta a 19 squadre. Non condivido la decisione"

Under 21, gol di Dimarco: Italia-Albania 1-0 al 45'. Infortunio per Cutrone

CONI, è arrivata la decisione: B a 19: ma non finisce qui

Sassuolo, Boateng: "Tornato in Italia per la pasta. Sono più disciplinato"

Bernardeschi: "Juve favorita per la vittoria della Champions League"

Serie A, live dai campi - Juve, rientrano i nazionali. Perotti in gruppo

Processo alla Nazionale. Per ora solo passi indietro

In casa Milan si è iniziato a discutere del rinnovo di contratto di Giacomo Bonaventura , centrocampista cardine del progetto di Gattuso in scadenza nel 2020. Il club rossonero è pronto ad allungargli l'attuale accordo fino al giugno del 2022. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport .

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy