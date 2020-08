Milan, si intensificano i contatti col Tottenham per Aurier: i rossoneri provano a chiudere

vedi letture

Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra il Milan e il Tottenham per arrivare a un'intesa per l'approdo in rossonero dell'esterno difensivo Serge Aurier. Gli Spurs continuano a chiedere non meno di 20 milion di euro, contro i 15 proposti dai dirigenti milanisti. A riportarlo è il Daily Mail.