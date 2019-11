Tuttosport di oggi fa il punto sul mercato del Milan, alla ricerca di giocatori d'esperienza per gennaio. L'eventuale cessione di Kessié porterebbe in dote un tesoretto da reinvestire per un centrocampista: si monitora Rakitic, che non rientra più nei piani del Barcellona. E anche Matic, sul quale c'è anche l'Inter e sul quale Boban sta lavorando. Resta il problema ingaggio, col serbo che non accetterebbe meno di 5 milioni a stagione. 31 anni e in scadenza di contratto, Matic potrebbe arrivare a gennaio a un costo di cartellino accessibile.