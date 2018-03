Milan, si lavora al rinnovo di Cutrone. Niente clausola rescissoria

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Milan sta lavorando al rinovo di Patrick Cutrone dopo l’esplosione del giovane attaccante. Per Cutrone, che ha già ritoccato e prolungato un paio di volte il suo contratto, si tratta del terzo rinnovo con il club rossonero. I vertici di via Aldo Rossi stanno lavorando per raggiungere un accordo con l’entourage del ragazzo. L'ipotesi che circola, a livello di durata, è che l'attuale accordo possa essere esteso fino al 2023 con lo stipendio del ragazzo che dovrebbe superare il milione di euro. Per evitare brutte sorprese, nel contratto non verrà inserita una clausola di rescissione. Su Cutrone, infatti, il cui valore di mercato (secondo gli addetti ai lavori) si aggira sui 50 milioni di euro, hanno messo gli occhi società come Borussia Dortmund, Monaco e Lione. Il Milan, dunque, è pronto a blindare il suo gioiellino.