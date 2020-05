Milan, si lavora col Salisburgo per Szoboszlai: obiettivo abbassare il costo del cartellino

Che il Milan segua Dominik Szoboszlai non è mistero. Il talento ungherese, in una recente intervista ha aperto ai rossoneri. La concorrenza per arrivare al giocatore però è molto ampia ma, secondo quanto appreso da Milannews.it, il club di via Aldo Rossi starebbe lavorando per cercare di convincere il Salisburgo ad abbassare le pretese. L'obiettivo è cercare di ridurre il costo del cartellino visto che per quanto riguarda l'ingaggio le cifre sarebbero ragionevoli.