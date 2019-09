© foto di Federico Gaetano

Non solo Ante Rebic. Il Milan nelle ultime ore di mercato sta tentando l’assalto a Taison, attaccante classe 1988 in forza allo Shakhtar Donetsk. Come riportato da Sky Sport, nelle ultime ore si è aperto un piccolo spiraglio, sebbene resti una trattativa difficile. Il giocatore arriverebbe a titolo definitivo.