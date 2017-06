Milan, si lavora su Pellegri. Si valuta acquisto e prestito al Genoa

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato da Sky il Milan continua a lavorare con il Genoa per portare Pietro Pellegri in rossonero. L'opzione consterebbe nell'acquistare il calciatore classe 2001 e lasciarlo in prestito per due anni al club rossoblu, con la cifra soggetta a bonus dipendente dal numero di presenze nel biennio genoano.