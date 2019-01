Non solo Higuaín, Piatek e Batshuayi, il mercato del Milan si muove anche in prospettiva sui migliori giovani a livello europeo. Sky Sport fa sapere della trattativa per il classe 2000 Tiago Djaló. Mancano pochissimi dettagli per il suo arrivo al Milan. Lo Sporting per liberarlo ora, e non in scadenza di contratto a giugno, chiede una piccola percentuale sulla futura rivendita (al momento manca il placet del club rossonero). Il giovane difensore portoghese, dunque, può approdare alla corte di Gattuso. La concorrenza della Lazio è ormai superata, con il club biancoceleste intenzionato ad acquistare il calciatore a zero a giugno, mentre il Milan è sempre più intenzionato ad anticipare il tutto.