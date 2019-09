© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si mette male per il Milan: al 53' Giacomelli decide infatti di espellere Mateo Musacchio dopo un fallo di Ribery. Rossoneri in dieci, decisione arrivata grazie al VAR: inizialmente il fischietto triestino aveva estratto il cartellino giallo. Richiamato alla on field review, dopo un lungo check al monitor opta per il cambio colore: decisiva la gamba del difensore argentino, rimasta alta nel tackle al francese. Già in svantaggio di un gol, i rossoneri di Giampaolo dovranno ora inseguire la rimonta in inferiorità numerica.