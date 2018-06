Milan, si muove Mister Li: blitz in Italia per rifinanziare il debito

Fonte: milannews.it

Un blitz a sorpresa - soprattutto top secret - per provare a risolvere una situazione delicatissima. Il presidente Yonghong Li è atterrato a Milano a inizio settimana. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il patron milanista si è sobbarcato oltre dieci ore di volo per dedicarsi al suo Milan, o meglio, al rifinanziamento del debito contratto dalla Rossoneri Sport Investment Luxembourg, ovvero la società che controlla il club. Vista la delicatezza del momento, Mister Li ha deciso di presentarsi a Milano personalmente, senza pubblicità e senza coinvolgere nessuno all’infuori di Marco Fassone. L’unico motivo della visita è la holding da cui dipende la vita del Milan: il presidente rossonero vuole provare a dare un’accelerata al rifinanziamento del debito con Elliott, con particolare riferimento alla parte relativa al proprietario (180 milioni, la più complicata da rifinanziare), in vista dell’ultimo round con la Uefa. La speranza di Yonghong Li, che ha deciso di spendersi in prima persona è che qualche novità sul rifinanziamento possa ammorbidire i vertici di Nyon. Lo scopo è evitare quantomeno l’esclusione dalle coppe. Da Casa Milan filtra cautela: nel corso della settimana, Mister Li ha avuto una serie di incontri e pare che qualcosa cominci a muoversi. Il presidente rossonero si è reso conto che il tempo stava iniziando a stringere e che quindi occorreva dare un segnale forte agli investitori e alla Uefa.