Milan, si pensa anche all'estate. Viva l'idea di scambio Morata-Higuain

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oltre agli obiettivi per il mercato di gennaio il Milan, ed in particolar modo Leonardo, guardano anche alla sessione di giugno. Quando Higuain potrebbe davvero salutare e ci sarà probabilmente bisogno di un nuovo super colpo in avanti. Nelle scorse settimane è stato sondato Krzysztof Piatek col Genoa, ma non è passato di moda neanche Alvaro Morata. Lo spagnolo è sempre più vicino al Siviglia, ma in estate il Milan potrebbe tornare a bussare, secondo la Gazzetta dello Sport. Anche perché in gioco potrebbe entrare lo scambio tanto chiacchierato proprio con Gonzalo Higuain.