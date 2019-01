Milan, si preferisce la linea verde: Ibrahimovic e Fabregas scartati

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il nuovo Milan punterà molto sui giovani. Proprio per questo, come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoneri - per questioni di "anzianità" - non hanno affondato il colpo su Zlatan Ibrahimovic, prima che anche lui decidesse di rimanere negli Stati Uniti. E lo stesso è successo con Cesc Fabregas, cercato senza troppa convinzione prima che finisse al Monaco.