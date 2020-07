Milan, si punta all'acquisto di Rebic. Andrè Silva pedina decisiva. Fiorentina pronta all'incasso

Da un prestito ad un trasferimento a titolo definitivo. E' questa l'intenzione del Milan in merito alla posizione contrattuale di Ante Rebic.

Come riporta La Gazzetta dello Sport il club rossonero ha palesato all'Eintracht Francoforte e all'entourage del calciatore la volontà di acquistare il cartellino a titolo definitivo prima della naturale scadenza del prestito biennale pattuito la scorsa estate.

Ancora da capire, però, quale sia l'attuale valutazione del croato dato che i 25 milioni di euro ipotizzati dodici mesi fa non sembrano essere più sufficienti. In quest'ottica potrebbe risultare decisiva la valutazione che i due club faranno del cartellino di André Silva, attaccante portoghese trasferitosi a Francoforte con la medesima formula e oggi pronto a sposare in via definitiva il progetto del club tedesco.

Da ricordare, infine, che la Fiorentina, società che cedette Rebic all'Eintracht nell'estate 2016, detiene il 50% della cifra della futura rivendita del calciatore.