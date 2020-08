Milan, si punta con forza Milenkovic. Rodriguez-Toro ad un passo

Il Milan ha riallacciato i contatti con il procuratore Fali Ramadani per puntare con maggiore decisione su Nikola Milenkovic. Il centrale della Fiorentina è uno degli obiettivi principali per rinforzare la difesa, in modo da fornire al capitano Alessio Romagnoli una validissima spalla su cui poggiare. L’annata di Kjaer è stata molto positiva ma i rossoneri avranno tre competizioni e hanno bisogno di giocatore pronti. La Fiorentina però non ha intenzione di vendere Milenkovic e sta provando a rinnovare il contratto in scadenza nel 2022, però il serbo si è preso del tempo per pensarci. I rossoneri per sbloccare l’affare potrebbero inserire Lucas Paquetà nell’operazione, valutato dal club circa 25 milioni di euro nonostante i 40 investiti nel gennaio del 2019 per prelevarlo dal Flamengo. L’operazione Milenkovic è tutt’altro che semplice, ma il Milan vuole provarci ugualmente.

Il Milan e il Torino hanno avuto un altro incontro ieri per chiudere la trattativa Ricardo Rodriguez in granata. L'affare non è ancora chiuso perchè manca l'accordo tra il Toro e il giocatore, ma sono state ridotte le distanze economiche tra i club e c'è fiducia per la riuscita dell'operazione, le parti sono molto vicine. All'incontro di oggi in sede ha partecipato anche Paolo Maldini, tornato da Ibiza. Manca davvero l'ultimo passaggio per Rodriguez al Torino.