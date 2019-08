© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato da Rai Sport, nelle ultime ore sembra essersi riaperta per il Milan la pista che porta a Pietro Pellegri. L’attaccante ex Genoa, ora al Monaco, potrebbe essere la chiave per concludere la cessione al club monegasco di André Silva. Il 18enne piace moltissimo alla dirigenza rossonera, che nelle prossime ore potrebbe intensificare i contatti.