Milan, si svuota l’infermeria: Conti in ripresa. Romagnoli e Calabria ok

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan ieri ha lavorato a Milanello e ha giocato contro la Primavera, rinforzata da qualche giocatore che si allena con la prima squadra. È finita 0-0, ma non era questa la cosa importante. Gattuso ha provato qualche movimento e si è fermato ad allenarsi con Suso, non convocato dalla nazionale spagnola. Un altro attaccante, Kalinic, invece è atteso a Milanello in anticipo rispetto alle previsioni, spiega La Gazzetta dello Sport. Le buone notizie nell’avvicinamento alle due partite chiave della stagione, contro Juve e Inter, però arrivano dall’infermeria. Alessio Romagnoli ieri ha lavorato a parte ma il recupero per la partita di Torino procede. Sta bene anche Davide Calabria, che sabato prossimo sarà tra i giocatori disponibili. Possibile torni dall’inizio già nel prossimo weekend. Solo Abate non è al 100%. Per lui e per tutti, intanto, la domenica sarà di libertà. Gattuso ha dato due giorni di tregua a tutto il gruppo. Quando i giocatori torneranno a Milanello, comincerà la settimana più intensa dell’anno: Juventus e Inter nello spazio di cinque giorni. Buone sensazioni anche da Andrea Conti che ha giocato per 60 minuti tutta la partitella amichevole a Milanello ma non sarà convocabile né contro la Juve né con l’Inter.