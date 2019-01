© foto di Federico Gaetano

Alla ricerca di un centrocampista centrale, il Milan in queste ore sta lavorando soprattutto per Stefano Sensi, classe '95 di proprietà del Sassuolo. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', il prestito con diritto di riscatto è la formula con cui Leonardo vorrebbe chiudere questa operazione. Al momento, col club neroverde non s'è ancora parlato di cifre, ma la dirigenza emiliana ha già palesato l'interesse per il portiere classe 2000 Alessandro Plizzari.

Manuel Fernandes, come vi abbiamo riportato ieri (clicca in basso per leggere), è l'altro nome su cui sta riflettendo la dirigenza rossonera. Ormai sfumato Cesc Fabregas: il centrocampista spagnolo in scadenza col Chelsea è a un passo dal Monaco.