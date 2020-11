Milan, si valuta un vice-Ibra per gennaio: Giroud il favorito. Doppio asse con il Real Madrid

La contemporanea assenza di Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao per il match di Europa League contro il Lille ha riaperto in casa Milan la discussione circa l'assenza di un vero e proprio vice-Ibra e la necessità di reperirlo sul mercato durante la finestra di gennaio.

La sensazione, infatti, è che solo il 2002 Lorenzo Colombo non possa bastare per l'intera stagione e cosi, stando a quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza rossonera è tornata a valutare alcuni profili.

Il preferito di Paolo Maldini è quello di Olivier Giroud, francese del Chelsea pronto a salutare i Blues, mentre l'ex Juve Mario Mandzukic non sembra convincere più di tanto. Luka Jovic e Mariano Diaz del Real Madrid rimangono invece in stand by ma pronti a tornare in auge visti gli ottimi rapporti fra i due club.