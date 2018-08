Milan, silenzio da Gazidis. Torna Kakà, studierà da dirigente

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Milan, ancora silenzio da Gazidis". Così titola il Corriere della Sera in merito alle vicende societarie del club rossonero. Si complica per l’ad dell’Arsenal, presto l’analisi di altri candidati. Intanto torna Ricardo Kakà, in arrivo oggi a Milano per iniziare la sua 'collaborazione' con il Milan e che presenzierà ai sorteggi di Europa League. Il brasiliano vuole studiare da dirigente, ma per il momento resterà a vivere in Brasile, da dove potrebbe fare lo scout.