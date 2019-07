Milan, Silva non trova l’accordo col Monaco e salta l’operazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha quasi dell’incredibile ciò che è successo nella serata di ieri tra Andrè Silva e il Monaco. L’affare è saltato dopo che il giocatore ha sostenuto le visite mediche con i francesi, ma secondo quanto filtra dal club rossonero, il motivo dell’intoppo non attribuibile a problemi fisici. Bensì si tratta di una difficoltà economica tra Silva stesso e il Monaco, tanto che alla fine l’operazione è saltata. Dalla Francia invece sostengono che Silva abbia dei problemi fisici, riscontrati proprio durante le visite, versione non confermata invece dalla società di via Aldo Rossi. Insomma un vero è proprio giallo attorno all’attaccante portoghese. Il Milan sperava di ottenere 30 milioni di euro dalla sua vendita, ora invece deve rivedere tutti i piani. Nonostante tutto la trattativa per portare Angel Correa in rossonero non sembra essere a rischio, perché la volontà del Milan è provare lo stesso a farla indipendentemente dalla situazione Silva. Mancano alcuni dettagli legati ai bonus, ma Correa dovrebbe trasferirsi per 40 milioni, parte fissa dell’affare, più alcuni bonus aggiuntivi. In uscita invece c’è sempre Suso, e lo testimoniano i tanti incontri con il suo agente Alessandro Lucci. La Roma ha proposto sia Schick che Nzonzi, ma il Milan chiede solamente cash e la valutazione si aggira sui 35-40 milioni di euro. Se Silva dovesse saltare definitivamente col Monaco, e il portoghese non dovesse trovare altri acquirenti, allora Boban e Maldini sarebbero costretti a vendere proprio lo spagnolo per fare cassa.