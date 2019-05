Milan, Simone Inzaghi resta tra i preferiti per la panchina

© foto di Federico Gaetano

E' Simone Inzaghi, spiega e ricorda oggi Tuttosport in edicola, il nome in pole per il Milan che verrà. Il tecnico anche ieri si è visto con Claudio Lotito: nulla di fatto per il matrimonio insieme, l'idea è che adesso Inzaghi stia aspettando il valzer delle panchine prima di prendere una decisione. Ed è lui il nome preferito dal Milan per prendere l'eredità di Gennaro Gattuso.