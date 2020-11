Milan, sirene spagnole per Calhanoglu: l'Atletico Madrid prepara l'offerta

Sirene spagnole per Hakan Calhanolgu, trequartista turco del Milan in scadenza di contratto. Secondo quanto riportato da AS infatti, anche l'Atletico Madrid ha fiutato l'affare ed il club del Cholo Simeone è pronto a fare un'offerta a gennaio per anticipare la concorrenza.