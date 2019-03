Milan, Siviglia ancora dubbioso su André Silva. Ultime 10 partite decisive

© foto di Federico Gaetano

In casa Siviglia, si legge nell'edizione odierna di AS, sono giorni caldi per decidere quale sarà il futuro di André Silva, attaccante arrivato in estate dal Milan in prestito con diritto di riscatto fissato a 38 milioni di euro. A inizio stagione la permanenza al Sanchez-Pizjuan dell'attaccante portoghese sembrava scontata, ma nella seconda parte di campionato il suo rendimento è calato vertiginosamente facendo venire non pochi dubbi nelle menti dei dirigenti andalusi. Il portoghese non trova la via della rete da 13 partite e anche per questo Monchi e il suo staff sta valutando il da farsi. Decisive, in tal senso, saranno le ultime 10 giornate di campionato.