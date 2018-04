Milan Skriniar, colonna a sorpresa per il futuro dell'Inter.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A volte non serve spendere cifre astronomiche per acquistare calciatori fondamentali per il presente e il futuro di una squadra. A volte basta una buona idea, tempismo e la capacità di crederci più di tutte le rivali. Questo è quanto ha fatto l’Inter la scorsa estate con Milan Skriniar. Pochi, infatti, lo scorso 7 luglio scorso, giorno del passaggio ufficiale dello sloveno in nerazzurro, avrebbero pensato ad una prima stagione così positiva dell’ex Sampdoria. Sempre titolare in campionato, pedina subito imprescindibile nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti, oggi Skriniar è uno dei pochi giocatori dell’Inter a non essere considerato in dubbio. Fra calciatori a caccia di conferme e altri in cerca di occasioni di mercato, il biondo di Žiar nad Hronom è per l’intero club nerazzurro il punto di partenza per ia prossima stagione. Probabilmente con Stefan De Vrij come nuovo compagno di reparto. Non una brutta coppia di difensori centrali per rilanciare nuovamente l’assalto al tricolore.