Milan Skriniar e un'estate di riflessioni. Dell'Inter e del centrale slovacco

Milan Skriniar fino allo scorso anno era da tutti indicato come uno dei migliori difensori della Serie A. Il difensore dell'Inter nell'era Spalletti ha vissuto due stagioni ad altissimo livello, da perno indiscutibile della difesa nerazzurra, risultando tra i giocatori più competitivi del nostro campionato. E' stato titolare ed è titolare anche in questa stagione, ma non è la stessa cosa. Perché è cambiato l'allenatore ed è cambiato anche il sistema di gioco: dal 4-2-3-1 al 3-5-2, ma soprattutto dalla difesa a quattro alla difesa a tre. E per Skriniar non è la stessa cosa.

Ecco perché, con l'Inter che andrà avanti con Conte anche il prossimo anno, Skriniar e il club nerazzurro stanno entrambi valutando la possibilità di un divorzio. Tutto dipenderà dalle offerte, evidentemente. Ma il valutare le offerte è indizio chiaro che certifica la cedibilità dell'ex Sampdoria.

Dove può andare? Sono tre i club che hanno già mostrato interesse, pur senza presentare offerte ufficiali. Il Paris Saint-Germain, alla ricerca dell'erede di Thiago Silva. E i due club di Manchester, entrambi alla ricerca di un titolare. Skriniar ha una valutazione non inferiore ai 50 milioni di euro: alta, ma non fuori mercato soprattutto perché ha ancora 24 anni. E quattro campionati da titolare in Serie A, di cui tre in nerazzurro.