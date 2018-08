Milan, slitta l'esordio di Caldara: al San Paolo ci sarà Musacchio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sarà rimandato l'esordio con la maglia del Milan di uno dei nomi che ha più acceso il mercato estivo rossonero. Stando a quanto riportato da Tuttosport, Mattia Caldara andrà in panchina nella trasferta di Napoli perché per Rino Gattuso non ha ancora metabolizzato i meccanismi della difesa a quattro. D'altronde negli ultimi due anni con Gasperini ha sempre agito in una retroguardia a tre. Così al San Paolo dovrebbe esserci Mateo Musacchio in coppio con Alessio Romagnoli.