Milan, sogno Paredes a centrocampo. Si lavora anche per Tonali

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il sogno del Milan per sostituire l'infortunato Lucas Biglia in vista del mercato di gennaio resta Leandro Paredes, ai ferri corti con lo Zenit San Pietroburgo. Il problema è che il club russo non chiede meno di 30 milioni di euro, cifra che i rossoneri non vorrebbero investire in inverno. L'alternativa low cost potrebbe essere Sensi del Sassuolo anche se per il futuro si lavora già oggi alla possibile trattativa per il talento del Brescia, che piace anche alla Juventus, Sandro Tonali. A riportarlo è Il Corriere della Sera.