© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo gli acquisti di Krunic e Theo Hernandez, il Milan continua ad essere molto attivo sul mercato. Il club rossonero ha in pugno Bennacer e starebbe lavorando in gran segreto con Jorge Mendes per uno scambio con il Wolverhampton: secondo SportMediaset, l'obiettivo di Maldini, Boban e Massara è il centrocampista Ruben Neves, il cui cartellino è valutato 45 milioni. Il Milan punta a inserire una contropartita nella trattativa, ed è qui che entra in gioco il potente agente portoghese: il nome buono potrebbe essere quello di André Silva, valutato circa 30 milioni. Il 22enne centrocampista sognerebbe da tempo di trasferirsi in Italia e vestire la maglia del suo idolo, Andrea Pirlo.