Milan, sogno Thiago Silva ma è meglio non illudersi

Appurato che Mattia Caldara dovrà restare fuori dal terreno di gioco per diverse settimane, il Milan è pronto a correre ai ripari a gennaio per inserire in rosa un nuovo centrale di difesa per la seconda parte di stagione. Rugani e Benatia, entrambi in forza alla Juventus, sono due idee da verificare nelle prossime settimane. Mentre Thiago Silva, il grande sogno dei tifosi rossoneri e di Leonardo, è quasi impossibile da acquistare. "Meglio non illudersi", sottolinea il 'Corriere dello Sport' di oggi.