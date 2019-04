Milan, soldi e futuro: con la Lazio gara dell'anno. Vietato fallire

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ci sono partite e partite. E poi c’è Milan-Lazio, semplicemente la gara dell’anno, perlomeno da queste parti. Come evidenzia il Corriere della Sera, la sfida di questa sera vale stagione, soldi, credibilità e futuro. Insomma, un bivio che porta alla Champions o - viceversa - a un’altra annata anonima. A sei curve dal termine, potrebbe essere troppo tardi per tornare indietro. Il Milan ha un solo risultato utile: la vittoria. Battendo la Lazio, infatti, i rossoneri manterrebbero il quarto posto e si porterebbero avanti negli scontri diretti anche contro i biancocelesti, dettaglio che potrebbe risultare decisivo in questa incerta corsa Champions. Con una sconfitta, invece, Romagnoli e compagni rischierebbero di ritrovarsi addirittura in ottava posizione. E il pareggio? Non sarebbe il massimo, considerato che la concorrenza, a sto giro, sarà alle prese con impegni più che abbordabili. Insomma, il Milan non può permettersi di fallire. Non più. Un punto nelle ultime quattro giornate è una miseria, una media da retrocessione (altro che Champions!). Bisogna ripartire subito, contro una grande, in uno scontro diretto. Ma i rossoneri, in questa stagione, hanno spesso toppato contro le big del campionato (solo 11 punti su 36 contro le prime 8). È il momento di invertire anche questa tendenza.