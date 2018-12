Milan, solito copione: sprecata l’ennesima chance per svoltare

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan si è specializzato negli ultimi anni a fallire le opportunità di fare il salto di qualità. Puntualmente i rossoneri quando hanno l’occasione di dimostrare qualcosa e vincere la partita per dare un senso alla stagione, falliscono sempre. Dopo il ko pesante di Atene in molti si aspettavano la reazione sul campo al Dall’Ara, ma invece la partita è finita con un altro 0-0, dopo quello con il Torino, in una delle gare più brutte disputate dal Milan in stagione. Possesso palla sterile, senza mai impensierire il portiere avversario: “La cosa più preoccupante è che potevamo allungare nelle ultime due partite e le abbiamo fallite entrambi. Con il 433 si riempiva meglio l'area con interpreti diversi, il 442 a volte è di facile lettura”, ha ammesso il tecnico rossonero alla fine del match contro il Bologna. Nei prossimo giorni a Milanello potrebbe provare di nuovo l’attacco a tre, considerando le assenze di Bakayoko e Kessie, squalificati sabato contro la Fiorentina. "Domani comincio a pensare a qualcosa. Perdiamo due pedine importanti, cercherò sicuramente di mettere la squadra migliore in campo nel tentativo di muovere ancora la nostra classifica. Ci teniamo questo punto, con molta delusione, ma guardiamo avanti". E’ un Milan che ha enormi difficoltà nel gioco e Gattuso è il primo responsabile, ma è anche vero che la rosa limitata non lo aiuta, soprattutto quando diversi interpreti non sono in forma contemporaneamente come sta capitando a Suso, Higuain e Calhanoglu per fare dei nomi di giocatori importanti. E’ un Milan che nelle ultime tre gare ha ottenuto due pareggi e un ko in Europa, e dunque deve provare a reagire se non vuole perdere il quarto posto.