Milan, solitudine e rabbia coi compagni. Higuain in ombra col Napoli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione oggi in edicola di Tuttosport racconta "la solitudine di Gonzalo Higuain". La prima in rossonero è stata vissuta in solitaria: si è lamentato coi compagni per le poche palle ricevute in attacco, soprattutto con Romagnoli e Biglia. Quello del Milan, però, è un problema di squadra e non di singoli come il Pipita che ha predicato nel deserto soprattutto dopo il primo gol di Zielinski del Napoli.