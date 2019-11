© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I numeri di un attacco che non funziona. Il Milan ieri sera all'Allianz Stadium contro la Juventus non ha disputato una brutta partita, ma anche ieri sera ha confermato di non saper essere efficace in zona gol. Undici le reti fin qui realizzate dalla squadra rossonera, una media inferiore al gol a partita che fa del Milan il sesto peggiore attacco della Serie A. A questo punto della stagione, infatti, sono solo cinque le squadre che hanno segnato meno: SPAL (7 gol), Sampdoria (7), Udinese (8), Brescia (10) ed Hellas Verona.

Il miglior marcatore della squadra è Krzysztof Piatek, attaccante alle prese con un avvio di stagione tutt'altro che positivo. Di seguito il dato

3 gol - Piatek

2 gol - Calhanoglu, Theo Hernandez

1 gol - Suso Kessiè, Rafael Leão