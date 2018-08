Milan, solo due cambi rispetto al passato: Gattuso dà continuità

© foto di J.M.Colomo

La formazione che Gennaro Gattuso manderà in campo domani sera a Napoli sarà molto simile a quella della scorsa stagione. Tanti volti conosciuti e solo due novità sostanziali: una a centrocampo con Bakayoko, e una in attacco con Gonzalo Higuain. La terza sorpresa poteva essere la presenza di Mattia Caldara in difesa accanto a capitan Romagnoli, ma il tecnico ha preferito affidarsi a un giocatore esperto come Musacchio, che conosce bene i meccanismi della difesa e sa cosa vuole Gattuso.

D’altronde Caldara negli ultimi mesi ha spesso giocato nella difesa a tre e sta cercando di imparare velocemente i movimenti che l’allenatore gli chiede con la linea a quattro. I due nuovi dunque saranno Bakayoko e Higuain, e per entrambi c’è molta curiosità. Il francese ex Chelsea dovrà dare prova di essersi integrato rapidamente nello scacchiere di centrocampo del tecnico calabrese, dando sostanza e fisicità alla mediana. Dal bomber argentino invece il popolo milanista si aspetta tanti gol e una bella dose di carisma, quella capacità di saper guidare la squadra e il reparto offensivo. L’impegno con il Napoli è uno dei più difficili della stagione, per questo l’attenzione dei rossoneri è altissima, e tutti hanno voglia di scendere in campo per bagnare al meglio l’esordio in campionato.