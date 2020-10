Milan, solo un punto a San Siro ma i gol portano altri due record: uno risaliva al 1973

vedi letture

Il 3-3 di San Siro contro la Roma non regala al Milan il bottino pieno, ma fa incrementare i record positivi della squadra rossonera, che ha segnato in tutte le ultime 21 partite, contando tutte le competizioni: i rossoneri non fanno meglio da settembre 2017. Ma non solo: contando solo la Serie A il Milan ha segnato nelle ultime 25 partite, per i rossoneri è la striscia più lunga dal 1973.