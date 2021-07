Milan, sondaggi per Isco. I preferiti sono Sabitzer e Ziyech

Il Milan sta definendo gli acquisti di Olivier Giroud dal Chelsea e Brahim Diaz dal Real Madrid. Gli accordi economici sono stati già trovati ma si sta ultimando l’iter burocratico. In settimana sbarcheranno entrambi a Milano. Il primo a titolo definitivo mentre lo spagnolo in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore dei blancos.

Poi i rossoneri si concentreranno sul trequartista, ruolo lasciato scoperto da Calhanoglu, passato all’Inter. Dalla Spagna aumentano le voci su Isco, il giocatore piace al Milan ma il club rossonero non è andato oltre alla presa d’informazioni su cartellino e ingaggio. Pure perché lo spagnolo punta ad avere uno stipendio da top e questo rappresenta una problematica.

Il Chelsea invece potrebbe cedere in prestito a fine mercato il marocchino Hakim Ziyech, in quel caso i rossoneri vorrebbero farsi trovare pronti. Difficile acquistarlo, ma con il prestito Maldini e Massara potrebbero sfruttare i buoni rapporti con i Blues e regalarlo a Pioli.

Sulla lista dei trequartisti più graditi in via Aldo Rossi c’è anche Marcel Sabitzer del Lipsia. Il 27enne austriaco piace molto per la sua duttilità e intelligenza tattica. Dalla Germania sono convinti che un’offerta da 20 milioni potrebbe essere sufficiente per prenderlo ad un anno dalla scadenza di contratto. Per Dusan Tadic dell'Ajax invece le porte sono quasi chiuse.