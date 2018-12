Milan, sondaggio con Raiola per Lozano del PSV: trattativa complicata

In attesa della riapertura ufficiale del mercato tra qualche giorno, sono tante le indiscrezioni che riguardano il Milan, che a gennaio dovrà cercare di rinforzare la rosa di Rino Gattuso se vorrà lottare fino alla fine per il quarto posto. Come ha dichiarato lo stesso tecnico milanista alla vigilia della gara contro la Fiorentina, al Diavolo serve sicuramente un intervento in attacco dove c'è bisogno di un giocatore in grado di fare sia la seconda punta che l'esterno del tridente. Per questo motivo, secondo quanto riporta sportmediaset.it, nelle ultime ore ci sarebbe stato un sondaggio con Mino Raiola per Hirving Lozano, attaccante esterno classe 1995 del PSV che piace da tempo al Milan. Leonardo e Maldini hanno quindi contattato l'agente del messicano per capire se ci sono i margini per una trattativa. Si tratta comunque di un affare molto complicato da chiudure innnazitutto per una questione economica: il giocatore ha infatti un contratto con il club olandese fino al 2023 e ha un costo di circa 40 milioni di euro. Il PSV non è solito fare sconti e quindi la trattiva per portare a Milanello il giovane Lozano, che qualche settimana ha segnato a San Siro in Champions League contro l'Inter, resta parecchio difficile.