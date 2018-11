Milan, sondaggio per Gabbiadini. Ci sono anche Samp e Fiorentina

© foto di Federico De Luca

Il Southampton potrebbe lasciar partire Manolo Gabbiadini fra gennaio e giugno. In questo momento il calciatore non sta giocando molto, perciò, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport Stadio è l'occasione migliore per poterlo prendere. Fiorentina, Sampdoria e Milan avrebbero fatto un sondaggio, con i rossoneri che nel caso del 4-4-2 avrebbero bisogno di una punta in più in rosa. A queste va aggiunto il Bologna, a caccia di rinforzi per la salvezza.