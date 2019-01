© foto di Federico Gaetano

Il casting per l'esterno offensivo è ancora aperto, così spunta un nuovo nome per l'attacco del Milan: secondo quanto riferisce il Mirror, infatti, i rossoneri avrebbero fatto un sondaggio per Ademola Lookman, classe 1997 che però l'Everton ha dichiarato incedibile. Sul giocatore si era fatto avanti anche Lipsia nelle scorse settimane.