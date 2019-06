Milan, sondaggio per Veretout. Per il centrocampo piace anche Strootman

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riferisce sportmediaset.it, oltre a Stefano Sensi, il Milan starebbe seguendo anche altri giocatori per rinforzare il centrocampo: i rossoneri avrebbero per esempio già fatto un sondaggio per Jordan Veretout della Fiorentina. Al club di via Aldo Rossi, piace poi anche Kevin Strootman del Marsiglia come rinforzo d'esperienza da affiancare ai giovani.