© foto di J.M.Colomo

Tuttosport fa il punto sui nomi trattati dal Milan col Real Madrid, oltre a quello già emerso di Dani Ceballos. Il sogno sarebbe Isco, ma per costi l'operazione non sembra sostenibile per i rossoneri. Fra i nomi vagliati c'è pure quello di Mateo Kovacic, così come Mariano Diaz, Sergio Reguilon e Nacho.