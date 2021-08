Milan, sono le ore di Bakayoko. Si tratta Corona del Porto

vedi letture

Gli arrivi di Alessandro Florenzi e Pietro Pellegri, che oggi firmerà il contratto con i rossoneri, non sono gli ultimi acquisti del Milan. La dirigenza sta lavorando per chiudere Bakayoko in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea. Il francese è ad un passo, ieri in sede gli agenti hanno limato ulteriormente le distanze e ora si attende il via libera dei Blues che potrebbe arrivare oggi. Giornata decisiva per Bakayoko. I rossoneri poi sono a caccia di un giocatore offensivo e tra i candidati delle ultime giornate è spuntato Jesus Corona del Porto. Ci sono difficoltà per i costi dell’operazione ma è un nome gradito e confermato. Attenzione alle opportunità di mercato dell’ultima settimana di mercato che presenta sempre occasioni inaspettate. Valutazioni in corso pure su Junior Messias del Crotone ma nel caso dovrebbe uscire prima Castillejo. In uscita oltre allo spagnolo ci sono anche Andrea Conti e Tommaso Pobega, quest’ultimo in partenza con direzione Torino. Manca una settimana alla chiusura e i rossoneri sono ancora molto attivi sui trasferimenti.