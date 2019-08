Milan, sorpresa Bonaventura sulla trequarti. Mercato: ultimo colpo?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan non ha ancora chiuso del tutto le porte del mercato. Il club rossonero sta cercando un’alternativa a Correa dopo che l’operazione con l’Atletico si è fortemente arenata. Boban e Maldini stanno ricevendo diverse proposte in questi giorni, ma per questione di budget e di formule d’acquisto, non hanno ancora cominciato una vera e propria trattativa, eppure il tempo passa e la chiusura del mercato si avvicina. Ma ci sarebbe la volontà di fare un ultimo acquisto.

Intanto domani il Milan farà il suo esordio a San Siro, alla seconda di campionato, contro il Brescia alle ore 18.00. Tra le novità di formazione dovrebbe esserci anche Ismael Bennacer nel ruolo di playmaker: “Questo è solo un punto di partenza. Il Milan mi ha cercato prima della coppa d’Africa. Io sono un tipo paziente, non amo prendere decisioni tempestive. Ho detto al mio procuratore di filtrare le offerte, di chiamarmi solo quando ci fossero state squadre con un interesse concreto. Lui mi ha detto: “Guarda che il Milan ti vuole più di tutti”. Poi, per me, è stato importantissimo ricevere la chiamata di Giampaolo, quando mi ha detto di raggiungerlo in rossonero", ha affermato a Dazn. Una chiamata importante perché sarà lui il regista del Milan nei prossimi mesi. Accanto a Bennacer ci sarà Kessie, mentre in avanti potrebbero registrarsi cambiamenti importanti.

Giampaolo dopo il ko di Udine aveva detto di voler mettere mano alla formazione e variare alcuni aspetti. E infatti si potrebbe passare dal 4312 al modulo con due trequartisti e una punta, con Piatek che rimarrebbe il terminale offensivo. Spazio a Suso e uno tra Calhanoglu e Bonaventura. Perché la novità sta proprio qui. Ieri nel ruolo di trequartista è stato provato anche l’ex Atalanta, apparso in forma dopo nove mesi di stop per infortunio al ginocchio.