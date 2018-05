Milan, sorpresa sul mercato: può tornare Kucka dalla Turchia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sorpresa sul mercato del Milan, raccontata da Il Corriere dello Sport oggi in edicola. I rossoneri potrebbero infatti riportare in rossonero il centrocampista slovacco, trentadue anni, Juraj Kucka. L'ex giocatore del Genoa è andato la scorso anno in Turchia, quando il Milan lo ha venduto al Trabzonspor per 6 milioni di euro circa.