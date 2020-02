vedi letture

Milan, sos Paquetà-Leao: si cercano soluzioni per non perdere un investimento da 70 milioni

In casa Milan ci si interroga sul rendimento di due giocatori come Rafael Leao e Lucas Paquetà, che rappresentano gli investimenti recenti più importanti ma anche gli interrogativi più pressanti in chiave tecnica e tattica. Il portoghese a gennaio sembrava aver trovato la propria dimensione come spalla di Ibrahimovic, giocando 5 partite con un gol e un assist all'attivo. A febbraio però non si è confermato, con Pioli che gli ha preferito altre soluzioni e soprattutto Castillejo. Si parla ovviamente di un giocatore molto giovane, l'unico '99 nel giro dei titolari, e una prima stagione tra alti e bassi è da considerarsi normale. Nell'ultima fase di campionato potrà trovare spazio da esterno sinistro, con Rebic che potrebbe spostarsi a destra, un modo per adattarsi al gioco del tecnico rossonero e provare a rilanciarsi.

PAQUETA' NEL TRIDENTE - Anche il brasiliano ha bisogno di ritrovarsi visti i pochi minuti concessi dall'allenatore. A gennaio ha provato a forzare la cessione ma sono arrivate solo proposte in prestito, soluzione non gradita al Milan, che aveva bisogno di monetizzare, e neanche al giocatore che aveva il timore di poter essere messo da parte dopo poche giornate in favore dei giocatori di proprietà. Nessuno si è presentato con la voglia di avvicinarsi all'investimento da 38,4 milioni effettuato da Elliott per portarlo in Italia dal Flamengo e dunque è restato a Milanello con l'intenzione di tentare una scalata verso la titolarità che per il momento è decisamente distante. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.