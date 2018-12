© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Parità nei primi 45' di Milan-SPAL nonostante un buon primo tempo da parte dei rossoneri ormai destinati in questo periodo a pagare dazio al minimo errore. Un buon inizio da parte degli uomini di Gattuso che in piena legge di Murphy vanno sotto alla prima occasione per la SPAL. E guarda caso è di un ex: Andrea Petagna, abilissimo ad arpionare un lancio lungo, girarsi e superare col sinistro Donnarumma (con deviazione di Romagnoli). La reazione, immediata, porta al pari di Castillejo con un sinistro terra-aria che si infila nel sette. E finalmente, dopo 395' di astinenza il ghiaccio è rotto. Nella circostanza molto bravo lo spagnolo ad approfittare di un errato disimpegno di Costa e di un Dickmann troppo molle. Milan che cerca il secondo gol ma deve fare i conti con l'ennesima insopportabile prestazione di Gonzalo Higuain. Occasioni importanti per Bakayoko, uomo ovunque a centrocampo e Calhanoglu, che non riesce proprio a sbloccarsi in zona gol. Impressionante il dato del possesso palla: Milan 71% SPAL 29%.