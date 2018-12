Finalmente Gonzalo Higuain. L'argentino porta in vantaggio il Milan, si sblocca e scoppia in lacrime: cross dalla destra di Calabria che trova sull'out opposto Calhanoglu, assist al volo per Higuain che scarta Felipe e scarica nel sette. Sesto gol per il Pipita che non segnava dal 28 ottobre per un totale di 866 minuti di digiuno. Milan-SPAL 2-1 al 64'.