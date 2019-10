© foto di Insidefoto/Image Sport

L'edizione online del Corriere della Sera parla del mancato perfezionamento della trattativa Spalletti-Milan. Nonostante il "sì" del tecnico di Certaldo a sposare la causa rossonera, non è stato trovato l'accordo per la buonuscita dall'Inter. Nella notte lo stesso Spalletti aveva inviato un messaggio a Steven Zhang, nel tentativo di sbloccare la situazione, trovando però la risposta negativa: "Pagare sei mesi è elegante, oltre è da stupidi" è l'osservazione fatta in casa nerazzurra. Il Milan dal canto suo ha deciso di non coprire al posto dell'Inter le richieste economiche dell'allenatore.