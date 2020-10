Milan-Sparta Praga 1-0 al 36'. Ibrahimovic fallisce il rigore del possibile raddoppio

Errore dal dischetto per Zlatan Ibrahimovic al 36'. Lo svedese si procura la massima punizione, trattenuto in area da Litschka. L'esecuzione dello svedese non è delle migliori, col pallone che si stampa sulla traversa, prima di finire fuori. È il secondo errore stagionale dagli undici metri per l'attaccante, dopo quello nel derby dove però ebbe la possibilità di riscattarsi insaccando sulla respinta del portiere.